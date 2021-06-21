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Babalar Günü biraz olsun esnafın yüzünü güldürdü

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ve dünyada kutlanan ortak günlerden biri olan Babalar Günü dün ülkemizde de kutlanırken gün dolayısıyla esnafın yüzü yaptığı satışlarla biraz olsun gülmüş.

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Babalar Günü biraz olsun esnafın yüzünü güldürdü
 
Özellikle butik, mağaza ve küçük esnafların sattıkları, başta gömlek, pantolon, t-shirt, ayakkabı ve terlik gibi hediyelerin rağbet gördüğü bize ulaşan bilgiler arasında yer aldı.
16 aydır ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların alış-veriş yapmaktan korkar olmasından dolayı esnafın işlerinin oldukça gerilemesi nedeniyle Babalar Günü’nün bir nebze esnafa nefes aldırdığı gelen bilgiler arasında bulunuyor.
Birçok vatandaşın ise babalarının merhum olması nedeniyle hüzünlü bir gün geçirirken, babalarının mezarlarını ziyaret ederek onlara dua okuyup kabirlerine çiçek bıraktıkları bildirilirken, bundan da çiçekçilerin faydalandığı belirtildi.
 
 
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