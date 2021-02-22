Ayrelliciler iş başında

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre Şubat ayının son haftasına girdiğimiz bugünlerde havaların güzel olmasıyla birlikte doğanın bereketini tatmak isteyen vatandaşlar ile doğadan ekmeğini çıkarmak isteyenler dağ tepe dolaşıyormuş.

Bize ulaşan bilgilere göre özellikle dağlık bölgelerde son yağmurlar sonrasında doğanında bereketini sunmaya başladığı ve doğada yetişen mantar, ayrelli, gaz ayağı ve daha birçok kış sebzeleri için doğada dolaşan vatandaşların yüzleri güldüğü bildiriliyor.

Özellikle Ayrelli toplayarak ekmeğini doğadan çıkaran vatandaşların bugünlerde oldukça bereketli günler geçirdikleri gelen bilgiler arasında bulunuyor.



