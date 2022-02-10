Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, kış aylarının hüküm sürdüğü bugünlerde bereketli sonbahar ve kış yağmurları sonrasında doğada yetişen ayrelli, mantar, gaz ayağı ve hostes gibi bitkilerin bolca bulunduğu bildiriliyor.

Bu bitkileri toplayarak yemek yapan vatandaşlar yanında bu bitkilerden harçlık çıkaran çocuk veya yetişkinlerin de dağ bayır dolaşarak topladıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.

Bazı kişilerin topladıkları ayrelli ve mantarları Güney Kıbrıs’a pazarladıkları da gelen bilgiler arasında yer alırken, Güney Kıbrıs’a geçen bu bitkilerin gerek kişilere gerekse restoranlara satıldığı bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor.

Özellikle gavcar mantarlarının Güney Kıbrıs’ta çok arandığı ve bu nedenle Kuzey’de bu mantarı toplamak için ekipler kurulduğu gelen bilgiler arasında yer almakta. Bu mantarın Güney Kıbrıs’a en az 15 Euro’ya pazarlandığı da bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.

