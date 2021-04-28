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Aydınlatma lambaları bakım bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde gerek yerleşim yerlerinde gerekse anayolların birçoğunda kullanılan LED aydınlatma ışıklarının sürücüleri bir nebze olsun rahatlattığını ancak yeterli olmadığını dile getirdiler.

Aydınlatma lambaları bakım bekliyor
 
Özellikle anayollardaki LED aydınlatma lambalarının bazı yerlerde arıza gösterdiğini iddia eden vatandaşlarımız, bu LED lambaların bakımından ve kontrolünden kim sorumlu olduğunu sorguladılar.
Yolların bazı bölümlerinin ve şehir içlerinde bazı noktalarda aydınlatma lambalarının devre dışı kaldığı zaman oldukça ürkütücü ve tehlikeli bir durumun ortaya çıktığını vurgulayan vatandaşlarımız, “Özellikle şehir içlerinde bu aydınlatma lambalarının çalışması mutlaka gerekli, zira artan öğrencilerin geceleyin yollarda yürürken karşıdan karşıya geçmeleri gerektiği yerlerde aydınlatma lambaları çalışmadığında onları görmek çok zor oluyor” diye sözlerine eklediler.
 
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