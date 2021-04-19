Aydınköylüler oh çekti

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesi muhabirimiz Niyazi Ergülen araçların hızını kesmek amacıyla kasis konulan Aydınköy’de köylülerin bu durumundan memnun olduklarını bildirdi.

Köy girişi ve içerisine kasis konulması ile ilgili Aydınköy muhtarı Tamer Tayanç’ın aylardır girişimlerde bulunduğu belirtilirken Aydınköy girişine yapılması gereken hız kasisi geçtiğimiz hafta içinde nihayet yapıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili muhabirimiz Niyazi Ergülen’e bilgi veren köy muhtarı Tamer Tayanç, köye girişte hızlı araç kullanan sürücülerin kasis sayesinde yavaşladıklarını söyleyerek ilgililere teşekkür etti.

Bu kasisin köy halkının uzun bir süredir yaşadığı endişeyi bir nebze olsun azatlığı ve bir rahat nefes aldıkları ifade edilerek, ancak sürücülerin de daha az süratli ve dikkatli araç kullanmaları gerektiği de vurgulandı.

