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Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor

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Ayçiçek yağı, gram altınla yarışıyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dünyada yaşanan gıda enflasyonu nedeniyle artan fiyatların ülkemizde çok daha fazla artışla kendini gösterdiğini dile getirerek, bizlere ilettikleri bir fotoğrafla isyanlarını dile getirdiler.
Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen sıradan bir yağ olan bu yağın fiyatının iki hafta içinde yaklaşık yüzde 25 arttığını belirterek “Sıradan bir yağını fiyatı bu kadar çıkar mı yahu? Hade bıraktık Ona yahut Olin bakalım onlar kaç para oldu” diye konuştular.
Bir yıl önce 30 TL olan bu yağın fiyatının her ay biraz daha yükseldiğini iki hafta önce ise 75 TL’ye aldıkları bu markanın şimdi 97 TL olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Haftaya ne kadar olur bilinmez” dediler.
Ayçiçek yağının neredeyse gram altınla yarışır hale geldiğini ifade eden vatandaşlarımız yetkililere seslenerek “Bizi anarşist mi etmeye niyetiniz var? Durdurunuz bu sömürüyü” diyerek çağrıda bulundular.
 
 
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