Ay başında ay sonu gibi yaşıyoruz





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız, ülkemizde asgari ücretlinin aldığı maaşın sadece ayın başında ellerinde kaldığını ondan sonraki günlerde ellerinde para kalmadığını dile getirdiler.

Özellikle şu anki asgari ücretin neredeyse altı aydır değişmediğine dikkat çeken vatandaşlarımız, “Aldığımız maaş ayın başında, ev kirası, elektrik faturası, telefon faturası ve alışveriş ile tükeniyor. Yani ay başında ay sonundaymışız gibi yaşıyoruz” diye konuştular.

Asgari ücretin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Herkesin insan gibi yaşama hakkı var. Bunun için de asgari ücretlinin aylık maaşının düzenlenmesi ve günün koşullarına uygun olmalıdır” dediler.

