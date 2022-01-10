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Avcıların cikla mutluluğu

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Avcıların cikla mutluluğu
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre dün ülkemizde başlayan Birinci İnce Av Dönemi için meralara çıkan avcıların cikla mutluluğu gözlerine yansımış.
Bize ulaşan bilgilere göre birçok avcının ilk hafta istedikleri avı tam yapamasa bile ilerleyen haftalar için daha fazla av yapabilecekleri umudu içinde oldukları bildiriliyor.
Dün gerçekleşen ilk haftada birçok avcının en az 5 cikla avladığı ancak öğleden sonra bazı bölgelerde hava muhalefeti nedeniyle yeterli avlanamadıkları bildirildi.
Bu arada bazı avcıların hem cikla avladıkları hem de doğanın kendilerine sunduğu başta mantar ve ayrelli olm ak üzere doğada yetişen bitkilerden topladıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer aldı.
 
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