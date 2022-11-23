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Avcılar isyanda

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Avcılar isyanda

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcılarımız, ülkemizde büyük av sezonun 3. Av günün geçtiğimiz Pazar günü geride kaldığını ifade ederek, avcıların daha 10 gün daha avlayabileceğini fakat av hayvanı diye bir şeyin neredeyse kalmadığını iddia ettiler.
Avcılar geçmiş yıllarda da özellikle kanatlı av hayvanının azaldığını gözlemlediklerini ancak bu yıl kanatlı av hayvanları yanında tavşanın da çok azaldığını iddia ederek “Bu ülkede avcılık bitme noktasına geldi. Bu gidişle birçok av hayvanının sadece fotoğraflarda göreceğiz” diye isyan ettiler.
Büyük avın artık kısa dönemlerde açık olması gerektiğini savunan avcılar, 11 hafta yerine 5-6 hafta açık olması gerektiğini, ince avın yani cikla avının daha uzun olmasının daha uygun olduğunu dile getirerek yetkilileri bu konuda göreve davet ettiler.
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