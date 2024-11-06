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Avcılar, gufilerden el aman çekti

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Avcılar, gufilerden el aman çekti
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde geçtiğimiz Pazar günü başlayan Büyük Av Sezonunun ilk haftası büyük bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanırken, avcıların gufi(Kıbrıs Engeregi) yılanlarından el aman çektikleri bildirildi.

Bize ulaşan haberlere göre, ülkemizin ormanlık ve daha fazla nemli olan avlak alanlarında birçok avcının gufi yılanlarından dolayı korkulu anlar yaşadıkları ifade edildi.

Özellikle Karpaz bölgesinde birçok avlak alanda, Mesarya’da Tirmen ile Çınarlı köyleri arasındaki ormanlık alanda ve Güzelyurt tarafındaki İki Dere bölgesinde avcıların gufi yılanlardan dolayı av yapmaktan korktukları kaydedildi.

Aldığımız bir habere göre Tirmen bölgesinde bir avcının gufi yılanı sokmasından dolayı hastanelik olduğu ve halen tedavisinin sürdüğü de bildirildi.

Özellikle hava sıcaklıklarının gündüzleri halen 25 santigrat civarında olmasından dolayı yılanların kış uykusuna geçmedikleri ve bu nedenle avcıların çok dikkatli olmaları gerektiği kaydedilmekte.

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