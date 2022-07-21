banner762
banner815
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
10 0
Klasikler slalom için piste çıktı
Klasikler slalom için piste çıktı
11 0
 
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
16 0
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
18 0
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
30 0
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
30 0
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
28 0
banner797

Avcılar, doğadaki hayvanları unutmadı

banner476

Kurak geçen günlerde av hayvanları başta olmak üzere diğer canlıların da telef olmaması için bu su takviyelerinin önemine dikkat çekilmekte.

banner825
Avcılar, doğadaki hayvanları unutmadı
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde neredeyse en fazla üyesi olan Federasyon olan Avcılık Federasyonu sadece av sezonlarında değil yılın tüm zamanlarında görev yaptığını kanıtlayan çalışmalarına devam ediyor.
Özellikle yaz sıcaklıklarının arttığı bugünlerde doğada yaşayan hayvanların en çok ihtiyaç duyduğu şey olan suya ulaşmaları için Avcılık Federasyonu elemanları ile Federasyona bağlı birliklerin ortak çalışmasıyla doğaya suluklar yerleştirilirken, daha önceden oluşturulan su göletlerine ise su takviyesi yapıldığı bildirilmekte.
Avcılık Federasyonu’na bağlı birliklerin talepleri doğrultusunda birçok bölgede oluşturulan su göletleri ve kurulan su depoları Federasyona ait su tankerleriyle suyla doldurulurken, çeşitli  bakımlarda yapılmakta.
Geçmişte bölgelerinde küçük göletler olan bölgede şu anda bu göletlerin kurumuş olması nedeniyle bu bölgelere su takviyesi yapan ekipler avcıların bu konuda yardımlarını bekliyorlar.
Kurak geçen günlerde av hayvanları başta olmak üzere diğer canlıların da telef olmaması için bu su takviyelerinin önemine dikkat çekilmekte.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.