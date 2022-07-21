Avcılar, doğadaki hayvanları unutmadı

Kurak geçen günlerde av hayvanları başta olmak üzere diğer canlıların da telef olmaması için bu su takviyelerinin önemine dikkat çekilmekte.





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde neredeyse en fazla üyesi olan Federasyon olan Avcılık Federasyonu sadece av sezonlarında değil yılın tüm zamanlarında görev yaptığını kanıtlayan çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle yaz sıcaklıklarının arttığı bugünlerde doğada yaşayan hayvanların en çok ihtiyaç duyduğu şey olan suya ulaşmaları için Avcılık Federasyonu elemanları ile Federasyona bağlı birliklerin ortak çalışmasıyla doğaya suluklar yerleştirilirken, daha önceden oluşturulan su göletlerine ise su takviyesi yapıldığı bildirilmekte.

Avcılık Federasyonu’na bağlı birliklerin talepleri doğrultusunda birçok bölgede oluşturulan su göletleri ve kurulan su depoları Federasyona ait su tankerleriyle suyla doldurulurken, çeşitli bakımlarda yapılmakta.

Geçmişte bölgelerinde küçük göletler olan bölgede şu anda bu göletlerin kurumuş olması nedeniyle bu bölgelere su takviyesi yapan ekipler avcıların bu konuda yardımlarını bekliyorlar.

Kurak geçen günlerde av hayvanları başta olmak üzere diğer canlıların da telef olmaması için bu su takviyelerinin önemine dikkat çekilmekte.

