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Av için köpek gezdirmeleri azaltılmalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde av sezonun açılmasına kısa bir zaman kaldığını ancak ovaların avcılarla dolduğunu kaydettiler.

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Av için köpek gezdirmeleri azaltılmalı


Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde av sezonun açılmasına kısa bir zaman kaldığını ancak ovaların avcılarla dolduğunu kaydettiler.
Özellikle hafta sonlarında birçok avcının ava gidermiş köpekleriyle beraber ovaya çıktıklarını gözlemlediklerini ifade eden vatandaşlarımız, “Bu şekilde devam ederse av hayvanları av açılmadan başka bölgelere kaçacaklar” diyerek sitem ettiler.
Bu konuda Avcılık Federasyonu’nun bir önlem almasının şart olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, en azından avdan iki hafta öncesinde köpek gezdirmelerinin bitmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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