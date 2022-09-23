Av hayvanı popülasyonu giderek kayboluyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcılarımız, ülkemizde her yıl açılan Büyük Av Sezonu için artık geri sayıma geçildiğini, zira 30 Ekim’de açılmasının düşünüldüğünü söyleyerek bu konudaki düşüncelerini paylaştılar.

Özellikle geçtiğimiz hafta sonu gittikleri 2. İnce Av sezonu kapsamındaki avlaklarda yeterince av hayvanları göremediklerini söyleyen avcı vatandaşlarımız, av hayvanı popülasyonun azaldığını gözlemlediklerini dile getirdiler.

Gerek kanatlı av hayvanlarının gerekse tavşan popülasyonun çok azaldığını iddia eden avcı vatandaşlarımız, sürekli av yaptıkları bölgelerde av popülasyonun giderek kaybolduğunu ifade ettiler.

Kanatlı av hayvanı sayısının azalması nedeniyle avın zevkinin olmadığını söyleyen avcı vatandaşlarımız, av hayvanı yetiştirerek doğaya bırakılmadığını iddia ettiler.

Gerek Avcılık Federasyonu’nun gerekse devletin avcılardan av üretimi için her yıl milyonlarca TL alındığını ifade eden vatandaşlarımız, ancak ne av hayvanlarının çoğaldığını ne de üretim yapıldığını sözlerine eklediler.

