Av hayvanı popülasyonu azalıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcılarımız, ülkemizde her yıl açılan Büyük Av Sezonu için artık geri sayıma geçildiğini, zira 31 Ekim’de açılmasının düşünüldüğünü söyleyerek bu konudaki düşüncelerini paylaştılar.



Özellikle geçtiğimiz hafta sonu gittikleri 2. İnce Av sezonu kapsamındaki avlaklarda yeterince av hayvanları göremediklerini söyleyen avcı vatandaşlarımız, av hayvanı popülasyonun özellikle de kanatlıların azaldığını gözlemlediklerini dile getirdiler.

Kanatlı av hayvanı sayısının azalması nedeniyle avın zevkinin olmadığını söyleyen avcı vatandaşlarımız, av hayvanı yetiştirerek doğaya bırakılmadığını iddia ettiler.

Gerek Avcılık Federasyonu’nun gerekse devletin avcılardan av üretimi için her yıl milyonlarca TL alındığını ifade eden vatandaşlarımız, ancak ne av hayvanlarının çoğaldığını ne de üretim yapıldığını iddia ettiler.

