Atatürk Spor Kompleksi’ne yakışmayan görüntüler

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin en önemli spor alanlarından biri olan Lefkoşa’daki Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Kapalı Spor Salonu’nun iki farklı yüzü olduğunu belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla bu duruma dikkat çektiler.



Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun güneye bakan anayol tarafının çiçek gibi bakımlı olduğunu aktaran vatandaşlarımız, ancak kuzey tarafında fotoğrafta görülen alanın ise adeta çöplüğe döndüğünü iddia ettiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi ağaçların kuruyan dallarının aylardır temizlenmemesi nedeniyle çok kötü bir görüntünün ortaya çıktığını söyleyen vatandaşlarımız, “Bu bölgeden kim sorumlu bilmiyoruz ama bu görüntüler bu tesislere yakışmıyor. Avrupa’da böyle alanlar hem bakımlı hem de çok kullanışlıdır. Bizde ise atıl vaziyette” diyerek sitem ettiler.



