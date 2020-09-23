Atatürk Spor Kompleksi değil, araç terminali

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, Lefkoşa’nın ve ülkemizin en büyük spor kompleksi olan Atatürk Spor Kompleksi’nin park yerinin her geçen gün işgal edildiğini iddia ederek bize gönderdiği bazı fotoğrafla sitemlerini paylaştı.





Yıllardır bu bölgede küçük bir büfeyi çalıştırdığını aktaran vatandaşımız geçmişte buraya maç veya bir etkinlik dışında araçların bırakılmadığını belirterek “Ancak Atatürk Spor Kompleksi kamyonların, otobüslerin ve tırların park yeri oldu. Hem de bedava isterseniz aylarca bırakabilirsiniz” dedi.

Geçmişte kendisinin Ankara’ya yaptığı bir ziyareti anlatan vatandaşımız “1985 yıllarında, Ankara'ya gitmiştik. Oradaki yetkililer bizlere spor tesislerini gezdirecekti ve içeriye girerken izinli misiniz diye sordular. Bizleri taşıyan yetkili hepsimizin kimliklerini alıp görevliye gösterdi ve tesislere öylesine girdik. Bizim ise burası sorma gir hanı. Çünkü burası K.K.T.C kardeşim. Vur oynasın, çal patlasın. Kim, kime dum, duma” diyerek sözlerini tamamladı.

