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Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan asgari ücretle çalışan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hayatın her alanda çok pahalılaştığını dile getirerek, asgari ücretin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
 
Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız, ellerine geçen parayla ayın yarısını çıkaramadıklarını dile getirerek, özellikle kirada kalan bir asgari ücretlinin hele de  dövizle kira ödüyorsa daha ayın başında cebinde paranın kalmadığını kaydettiler.
Geçtiğimiz gün DPÖ’nün açıkladığı yıllık hayat pahalılığının yüzde sekiz çıkarında olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bunun önümüzdeki ayın devlette çalışanların maaşına yansıyacağını ancak asgari ücretlinin yine boynunun bükük kalacağını ifade ettiler.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görevi olan yeni yılın asgari ücretini belirlemek için üyelerini toplantıya çağırması gerektiğini belirten vatandaşlarımız, ilgilileri göreve davet ettiler.
 
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