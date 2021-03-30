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Arsa açacak yer kalmadı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde özellikle Lefkoşa’nın her geçen gün betonarmeleştiğini ifade ederek, geçtiğimiz gün fotoğrafladıkları bir yerle ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

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Arsa açacak yer kalmadı
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Çevreci vatandaşlarımız, uzun yıllardır Hamitköy bölgesinde yaşadıklarını ve fotoğrafta görülen yerin her yağmur sonrasında bu şekilde su göleti durumuna geldiğini ifade ederek, “Hamitköy'ün gönen topraklarına da arsa açmaya başladılar. Bu arsayı alacak, bunun içine ev yapacak kişinin vay haline” diye konuştular.
O bölgenin suyu çekmeyen bir toprak yapısına sahip olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Buradan ev veya arsa alacak olan, denize düştüğünü anladığında nerede bu devlet diye bağıracak” dediler.
Burası gibi doğal alanların çoğunun inşaat alanı olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Devletimiz sulak alanları kurutmak üzere bir politika yürütür gibidir. Devletin tutarlılıkla yıllardır başarı kazandığı tek konu adayı kurutmak çabası” diyerek sözlerini tamamladılar
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