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Arıcılar hasattan memnun değil

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Arıcılar hasattan memnun değil

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ve dünyada her geçen gün büyüyen bir sektör olan arıcılıkla ülkemizde uğraşan kişiler bu yıl hasadın beklentilerinin altında kalmaları nedeniyle memnuniyetsizliklerini dile getiriyor.
Bize ulaşan bazı arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız, Ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren kovanlarından bal kesmeye başladıklarını ve hasadın bitmek üzere olmasına karşın beklentilerinin altında bir verim aldıklarını ifade ettiler.
Özellikle geçtiğimiz yılki kurak mevsime göre bu yıl yağışlı ve bol çiçekli bir dönemin geride kalmasına karşın beklentilerin altında bal verimi olmasından dolayı sitem eden arıcılar, bunun nedenini sorguladılar.
Arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız, verim düşüklüğünü bazı nedenlere bağlayarak “Bu nedenlerin başında bu yılın kurak geçmesi nedeniyle birçok kovandaki ana arıların ölmesi gelmektedir. Bir diğer neden ise ülkemize özgü arı çeşidinin her geçen gün azalması geliyor. Yerli arı türümüz gerçekten de çok iyi bir işçi arıdır” diyerek görüşlerini bizlerle paylaştılar.
 
 
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