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“Araçtan yola bir şey savrulmuş kimin umurunda”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, herkesin araba kullanabileceğini ancak herkesin iyi bir şoför olamayacağını dile getirerek sitem ettiler.

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“Araçtan yola bir şey savrulmuş kimin umurunda”

Duyarlı sürücülerimiz önceki gün Mağusa içinde karşılaştığı fotoğraftaki pick-up van tipi aracın sürücüsünün yaklaşık 2 km önünde seyrettiğini belirterek, fotoğrafta görüldüğü gibi aracın içinde yola sarkan naylon veya benzeri şeyin aracın bir sağına bir soluna yalpaladığını kaydetti.
Bu araçtan yola savrulan ve bir sağa bir sola savrulan naylon parçası gibi şeyin karşıdan gelen sürücüleri ve kendisinin tedirgin ettiğini ve araç sürücüsüne selektör yapıp korna çaldığını aktaran duyarlı sürücümüz “Ama araçtan yola bir şey savrulmuş kimin umurunda, adam hiçbirşey yok muş gibi yoluna devam etti” dedi.
Böyle duyarsızca sürüş yapanların yol güvenliğini tehlikeye attığını ifade eden duyarlı vatandaşımız, sürücülerin yola çıkmadan araçlarını kontrol etmesi ayrıca yolculuğu sırasında bir gözüyle de aracının arkasında taşıdığı şeyleri kontrol etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
 
 
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