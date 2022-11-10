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Araçlarında yüksek sesle müzik dinlemekten ne anlıyorlar?

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Bu şekilde yüksek sesli müzik dinlemekten ne anlıyorlar?

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Araçlarında yüksek sesle müzik dinlemekten ne anlıyorlar?
 

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan nüfusla birlikte araç sayısının da arttığına dikkat çekerek, artık yolların bir an bile boş kalmadığını ancak esas sıkıntının araçlarında yüksek sesle müzik dinleyenler olduğunu ifade ederek sitemlerini paylaştılar.
Kendilerinin özellikle gündüzleri Lefkoşa’nın işlek caddelerinden biri olan Girne Caddesi üzerinde çalıştığını aktaran vatandaşlarımız bu cadde üzerinde hemen hemen hergün işyerlerinin camlarının kırılacağı korkusu yaşadıklarını ifade ettiler.
Bazı sürücülerin araçlarına taktıkları yüksek ses veren ses sitemleriyle cadde üzerinde yavaş ilerlediklerini anlatan vatandaşlarımız “Bu sürücülerin araçlarıyla caddeden geçtikleri zaman adeta camlar kırılacakmış gibi titriyor. Bu şekilde yüksek sesli müzik dinlemekten ne anlıyorlar?” diye sorguladılar.
Bu şekilde ses kirliliği yapan kişilerin polis tarafından tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, sürücüleri biraz daha duyarlı olmaya davet ettiler.
 
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