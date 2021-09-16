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“Araç kullanmak sadece dümen tutmak değildir”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yollarımızın alt yapı olarak birçok eksiği olduğunu ancak bunlar yetmezmiş gibi sürücülerin kullandığı araçlarında eksikleri nedeniyle yollardaki tehlikenin büyüdüğünü ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini ilettiler.

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“Araç kullanmak sadece dümen tutmak değildir”
 
Duyarlı sürücülerimiz fotoğrafta görüldüğü gibi yolların aydınlatma ışıksız olduğu için alaca karanlık kuşağı filmleri gibi karanlık içinde ilerledikleri sırada aniden önlerinde arkada tek farı çalışan bir kamyoneti bulduklarını ifade ettiler.
“Bu kamyonetin 50 metre gerisinde gittiğimizde sadece sol arka farklarının çalışması nedeniyle onu bir motosiklet sandık. Daha fazla yaklaşıp onu geçmek istediğimiz zaman ise bir kamyonet olduğunu son anda fark ederek ani bir refleksle direksiyonu sağa kırarak onu geçmek zorunda kaldık” dediler.
Böyle daha çok aracın yollarda olduğunu ifade eden sürücü vatandaşlarımız “Zaten yollarımızda birçok zorun var bir de böyle sürücüler nedeniyle adeta canımız elimizde yolculuk yapıyoruz” dediler.
Araç kullanmanın sadece direksiyon başına geçerek kullanmak olmadığının altını çizen vatandaşlarımız özellikle geceleyin yollara çıkan sürücülerin yola çıkmadan önce mutlaka araçlarının başta arka ve ön farları olmak üzere her yerini kontrol etmeleri gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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