banner913
banner932
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
24 0
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
14 0
 
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
19 0
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
48 0
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
16 0
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
27 0
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
17 0
banner964

Araç kullanırken telefonla uğraşmaktan ne zaman vazgeçeceğiz?

banner476

banner974
Araç kullanırken telefonla uğraşmaktan ne zaman vazgeçeceğiz?
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan trafikte duyarlı bazı vatandaşlarımız, ülkemizde trafik kazalarının halen daha can almaya devam ettiğini söyleyerek, bu konudaki görüşlerini dile getirdiler.
Özellikle tüm uyarılara rağmen araç kullanırken telefonda konuşma ve telefonu kurcalama hastalığımızın devam ettiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Bir bakıyoruz, trafikte neredeyse 10 kişinin 4’ünün elinde cep telefonuyla ya konuşuyor ya da mesaj atmaya çalışıyor. Bu çok büyük bir tehlike” diye konuştular.
Zaten kazaların büyük çoğunluğunun dikkatsiz sürüşten kaynaklanan kazaların olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Dikkatsizliğin esas sebebi tabii ki cep telefonuyla konuşmak veya araç kullanırken başka şeylerle ilgilenmektir” dediler.
Sürücülere çağrı yapan vatandaşlarımız “Eğer cep telefonuyla konuşarak yolculuk yapmak istiyorsanız, kulaklık kullanınız veyahut kenara çekip konuşunuz” diyerek uyarıda bulundular.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.