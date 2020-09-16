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Araç kullanırken telefonda konuşmaktan ne zaman vazgeçeceğiz?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan trafikte duyarlı bazı vatandaşlarımız, ülkemizde trafik kazalarının halen daha can almaya devam ettiğini söyleyerek, bu konudaki görüşlerini dile getirdiler.

Araç kullanırken telefonda konuşmaktan ne zaman vazgeçeceğiz?
Özellikle tüm uyarılara rağmen araç kullanırken telefonda konuşma hastalığımızın devam ettiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Bir bakıyoruz, trafikte neredeyse 10 kişinin 4’ünün elinde cep telefonuyla ya konuşuyor ya da mesaj atmaya çalışıyor. Bu çok büyük bir tehlike” diye konuştular.
Zaten kazaların büyük çoğunluğunun dikkatsiz sürüşten kaynaklanan kazalar olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, “Dikkatsizliğin esas sebebi tabii ki cep telefonuyla konuşmak veyahut araç kullanırken başka şeylerle ilgilenmektir” dediler.
Sürücülere çağrı yapan vatandaşlarımız “Eğer cep telefonuyla konuşarak yolculuk yapmak istiyorsanız, kulaklık kullanınız veyahut kenara çekip konuşunuz” diyerek uyarıda bulundular.
 
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