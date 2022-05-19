Araç hırsızları yine iş başında

Son zamanlarda yaşanan araba hırsızlığı endişe yaratıyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde kendilerine ulaşan birçok tanıdıklarının araçlarının kapılarının önünden veyahut bıraktıkları başka yerlerden çalındığını bizlerle paylaşarak bu konuda uyarılarda bulundular.

Son zamanlarda pick-up veya arazi tipli araçların gerek evlerinin önünden gerekse havaalanı yolundan çalındığını aktaran vatandaşlarımız “Geçtiğimiz hafta İnönü’de yaşayan bir arkadaşın evinin önünden pick-up van tarzı çalındı. Bugün ise bir başka arkadaşın arazi tipli aracı Havaalanı yakınlarında çalındı” dediler.

Bu hırsızların büyük bir ihtimalle araçlarla güneye kaçtıklarını iddia eden vatandaşlarımız, “Ya orada araçlar parçalanarak satılıyor. Ya da bu araçlarla suç işlenerek sağda solda bırakılıyorlar” diyerek herksin araçlarını iyi koruması tavsiyesinde bulundular.

Bu konuda iki tarafın polislerinin etkin bir çalışma yaptıklarını bildiklerini söyleyen vatandaşlarımız, ancak çaldırmamak için herkesin daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine eklediler.



