Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız Mağusa bölgesinde çekilen bu fotoğrafın Saat 13:15’te ve sıcaklığın ise 45 derece olduğu bir sırada çekildiğine vurgu yaparak bu fotoğrafın ülkemizde insan hayatına verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız “Kafasına güneş geçse, dengesini kaybedip düşse, kimin umurunda? Ağaların gözü doymasın, cebi taşsın yeter!” diyerek ülkede birilerinin biraz daha fazla para kazanmak için insan hayatını hiçe sayarak cehennem sıcağında çalıştırdıklarını söylediler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaklaşık 2 ay önce genelge yayınlayarak 40 derece üzerindeki sıcaklıkta dışarda çalışma yasağı getirdiğine dikkat çeken duyarlı vatandaşlarımız “Anlaşılan yasağı takan da yok, denetleyen de yok” diyerek sözlerini tamamladılar.

