Anayollardaki aydınlatma lambaları tasarruf için mi çalıştırılmıyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizdeki anayolların her yönüyle döküldüğünü ve yol güvenliğinin her geçen gün kötüleştiğini gördüklerini ifade ederek, bu konuda devletin üzerine düşen görevi yapmamasını eleştirdi.

Vatandaşımız Lefkoşa –Girne anayolunun büyük bir bölümünde aylardır aydınlatma lambalarının çalışmadığını bu nedenle sürücülerin adeta bir korku tünelinde ilerlediğini savunarak, bu yolda gerek yaşanan kazalar sırasında gerekse aracı arızalanması sonucunda yol kenarına çeken sürücülerin büyük tehlike yaşadığını kaydetti.

Geçtiğimiz akşam şahit olduğu bir durumu bizlerle paylaşan vatandaşımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi bir kaza sonrasında olay yerine gelen polis ve oradan geçerken duran vatandaşların aydınlatma lambalarının çalışmamasından dolayı pek görülmediğini vurgulayarak, bunun başka kazalara da davetiye çıkardığına dikkat çekti.

Anayollardaki aydınlatma lambalarının sorumluluğunun Kıb-Tek’e ait olduğunu bu nedenle Kıb-Tek’in bir sorumluluğu olduğunu unuttuğunu belirten vatandaşımız, bu aydınlatma lambalarının çalışmasının ekonomiye külfet mi olduğu için çalıştırılmadığını sorguladı.

