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Anayollardaki ağır yük araçları kontrol altına alınmalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün artan araç trafiğine karşın karayollarının her geçen gün kötüleştiğini dile getirerek, sitemlerini bizlerle paylaştılar

Anayollardaki ağır yük araçları kontrol altına alınmalı
 
Araç sayısının 200 binin üzerinde olduğu ülkemizde özellikle ağır yük taşıtlarının almaları gereken normal yüklerinin üzerinde yük taşımaları nedeniyle anayolların birçok bölgesinde çok kötü çökmeler oluştuğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, bu çökmelerin de kazalara davetiye çıkardığını vurguladılar.
Gerek kamyon sürücülerinin gerekse TIR sürücülerinin yüklerinin çok üzerinde yük alarak yolculuk yaptığını ifade eden vatandaşlarımız, “Ülkemizdeki yollar bu araçları kaldıracak kapasitede yollar değildir. Önümüzdeki sonbahar veya kış ayları yağmurlu geçecek olursa ülkemizde yollar delik deşik olacaktır” diyerek yetkilileri bu yollara önlem almaya davet ettiler.
 
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