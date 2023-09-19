Anayolda motosikletle akrobasi olur mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre bazı duyarlı vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada paylaşılan Lefkoşa-Mağusa anayolunda çekilen fotoğraflarda motosiklet sürücüsü gençlerin adeta azrail ile dansına tepki yağdı.

Sosyal paylaşım hesabından paylaşılan ve bir anda yayılan görüntülerde gençlerin hem hız limitlerinin üzerinde sürüş yaptığı hem de Lefkoşa – Mağusa anayolunda motosiklet ile akrobasi hareketleri yaptıkları görülüyor.

Neredeyse 150 km hızla ilerleyen bu motosikletlilerin önlerini şaha kaldırarak sürüş yapmalarının gerek kendileri gerekse diğer sürücüler için büyük tehlike olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, denetimsizle dikkat çekiyorlar.

Hız kamerası olmayan yerlerde gerek kendi gerekse trafikte seyreden vatandaşların hayatlarını hiçe sayarak hız limitlerini aşan bu gibi motosiklet sürücüleri için trafik denetimlerinin eksikliği dikkat çekmekte.

Bu konuda Polis teşkilatını daha sık kontrol ve caydırıcı önlemler almaya davet eden bazı duyarlı vatandaşlarımız, otoyollarda benzeri hareketler ile sık sık karşılaşıldığını belirttiler.

Sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren vatandaşlarımız, “Trafiğe açık yolda bu şekilde sürüş normal mi? Bu tür sürüşler için devlet özel yollar olan alanlar yaratmalı. Kimse ne kendi canını ne de başkalarının canını tehlikeye atmadan geride gözü yaşlı aileler bırakmadan eğlenebilmeli diye düşünüyoruz” diyerek devlet yetkililerine de çağrıda bulundular.

