Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, toplum olarak her geçen gün bencil ve duyarsız insanlar topluluğu olma yolunda ilerlediğimizi dile getirerek, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini aktardılar.



Duyarlı vatandaşlarımız, geçtiğimiz hafta Perşembe günü iş çıkışında Hamitköy Işıklarında araçlarıyla Mağusa’ya gitmek için yeşil ışığın yanmasını beklerken bir ambulans sesiyle hemen kenara çektiklerini ayni şekilde diğer şeritteki araçlarında kenara alarak ambulansa yol verdiklerini anlattı. Ancak tüm araç sürücülerinin ambulansa yol verirken en öndeki aracın sürücüsünün tüm ikaz ve uyarılara rağmen kenara almadığını anlatan duyarlı vatandaşımız “Bu en öndeki araç sürücüsü acaba sağır mı yoksa duyarsız bir kişi miydi anlamadık. Ancak ambulansa yol vermek gerektiğini bilmeyen sürücülerimiz var anladık” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

İnsanın ömrünün bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve bu nedenle ambulansların bir hastaya ulaşmak için ve onu hastaneye ulaştırmak için harcadıkları zamanın çok değerli olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, toplum olarak duyarsız ve bencil olmamak gerektiğini sözlerine eklediler.



