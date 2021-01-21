Alkışlar Geçitkale Belediyesi’ne

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Geçitkale bölgesinden bazı vatandaşlarımız, bölgelerinde halka hizmet için canla başla uğraşan Geçitkale Belediyesi’nin takdir alacak işler yapmaya devam ettiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla düşüncelerini aktardılar.



Geçitkale Belediyesi’nin sınırları içinde bulunan gerek İskele – Yonca Kavşağı anayolu üzerindeki gerekse Geçitkale – Tatlısu anayolu üzerinde bulunan ağaçların sürücüler için tehlike arz eden uzamış dallarını budayarak sürüş güvenliği sağladığını dile getiren bölge sakinleri bunun belediyenin görevi olmamasına karşın yapmasının alkışlanacak bir çalışma olduğunu ifade ettiler.

Anayollardaki bakım ve onarımın Karayolları Dairesi’ne ait olduğunun altını çizen vatandaşlarımız, ancak Karayolları Dairesi’nin yollarda değil dairede mesai yaptığını savundular.

