Alkışlanacak hareketler

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere, göre ülkemizde ve dünyada görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarımızda yeni eğitim yılının başladığı bugünlerde yüz yüze eğitimin başlayamamış olması nedeniyle birçok öğrencinin ders takibi konusunda sıkıntı yaşadığı bildirilmekte

Bu konuda bazı okullarda gerek öğretmenlerin gerekse okul aile birliklerinin ve hatta bazı duyarlı vatandaşların ıkıntılı öğrencileri tespit ederek onlara yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yaptıkları bize ulaşan bilgiler arasında.

Özellikle evinde cep telefonu dahil bilgisayar veyahut tableti bulunmayan öğrencilere katkı amacıyla bazı öğretmenlerin sosyal medyadan yaptıkları “Kullanmadığınız laptop, bilgisayar , tablet, telefon varsa lütfen bize öğrencilerimize vermek üzere yardımcı olur musunuz? Her çocuğun eğitim alma hakkını sağlamak amacımız. Şimdiden teşekkürler” çağrılar yaptıkları gelen bilgiler arasında.

Bu gibi düşüncelerin ve hareketlerin yayılarak devam etmesi dileğinde bulunan bazı öğretmen ve vatandaşlarımız, toplum olarak bu zor günleri dayanışarak atlatabileceğimizi dile getiriyor…



