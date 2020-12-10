Akaryakıtta kandırılıyor muyuz?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı araç vatandaşlarımız, ülkemize iki şirket tarafından akaryakıt ithali yapıldığını ve bu şirketlerin de kendi bayi ağına petrol dağıtımı yaptığını belirterek, son zamanlarda dikkatlerini çeken bir konuyu bizlerle paylaşmak amacıyla fotoğraf göndererek, sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafta görülen iki bidondaki benzinlerin iki ayrı petrol istasyonundan alınmış 95 oktan benzin olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız “Birinin rengi sarıya yakın iken diğerinin ise yeşille mavi arasında yani turkuaz renginde. Sizce hangisi hile hurda bulaşmamış benzin?” diye sorguladılar.

Ülkemizdeki benzin istasyonlarında satılan akaryakıt ürünlerinin denetiminin ne sıklıkta ve nasıl yapıldığını sorgulayan vatandaşlarımız “Bu akaryakıt istasyonlarında satılan gerek benzin gerekse mazotun kaliteli olmadığı fotoğraflarda da kendini gösteriyor. Bu kalitesiz akaryakıt ürünleri de araçların ömrünü tüketiyor” dediler.

Vatandaşlarımız, akaryakıt istasyonlarında satılan ürünlere su katıldığını savunan vatandaşlarımız, bu nedenle de birçok araç sürücüsünün araçlarının çok fazla akaryakıt tükettiği şikayetini yaptığını iddia ettiler.

