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Akaryakıt fiyatlarına dev indirim yolda

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Akaryakıt fiyatlarına dev indirim yolda
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, son aylarda dünyada yaşanan çeşitli krizler ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında fırlayan petrol fiyatları dün gece ani bir düşüşle varil fiyatının 50 Dolara indiği kaydedildi.
Brent petrolün varil fiyatlarının 105 dolardan bir gecede 50 dolara inmesi sonrasında ülkemize akaryakıt tedarik eden iki şirketin hemen akaryakıt alımına başladıkları ve ilerleyen günlerde ülkemizde akaryakıt fiyatlarında dev bir indirimin olacağı bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
Aldığımız bilgilere göre benzin fiyatlarının litrede 8 TL’ye Eurodizel fiyatının ise litrede 10 TL’ye kadar gerilemesinin beklendiği bildirilirken, bu indirimin hükümet kanadını oldukça mutlu edeceği gelen bilgiler arasında bulunmakta.

(Not: Bu haber 1 Nisan Şakasıdır)
 
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