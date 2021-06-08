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Ailelerin KGS tedirginliği büyük

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde bu hafta sonu yapılacak olan Kolej Giriş Sınavı (KGS) öncesinde öğrenci velileri olarak büyük tedirginlik yaşadıklarını belirterek bunun sebeplerini bizlerle paylaştılar.

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Ailelerin KGS tedirginliği büyük
 
Öğrenci velileri dünyada ve ülkemizde yaklaşık 16 aydır devam eden yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimde büyük aksaklıkların yaşandığını bu nedenle de öğrencilerin düzgün bir eğitim alamadan bu dönemi de bitirdiğini ifade ettiler. Bu nedenle de hafta sonu yapılacak olan KGS’ye girecek olan ilkokul son sınıf öğrencilerinin durumlarının ortada olduğunu vurguladılar.
Türkiye'de hafta sonu LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı olduğunu ancak, bu sınavda sorulan soruların adeta öğrencileri perişan ettiğini öğrendiklerini ifade eden öğrenci velileri “Umarız bu cumartesi KGS'de (Kolejlere Giriş Sınavı) benzer senaryoyu yaşamayız. Öğrencilere sorulacak sorulan pandemi koşulları göz önünde bulundurularak inşallah insaflı olur. Türkiye’deki gibi NASA’ya eleman alınacakmış gibi uzmanlık soruları olmaz inşallah” diye konuştular.
 
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