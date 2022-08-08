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Ağustos Böceklerinin çok fazla oluşu vatandaşı tedirgin ediyor

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Ağustos böceklerinin bu kadar çok olması vatandaşları tedirgin ediyor

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Ağustos Böceklerinin çok fazla oluşu vatandaşı tedirgin ediyor
 

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız sürekli doğayı gözlemlediklerini belirterek Bu yıl Ağustos böceği sayısı normalden fazla olduğunu dile getirerek görüşlerini paylaştılar.
Uzun yıllardır doğamızda bu kadar çok Ağustos Böceği görmediklerini söyleyen doğasever vatandaşlarımız bu böceklerin genelde ormanlık alanlarda yaşam sürdürdüğünü aktardılar.
Fakat bu yıl ağustos böceklerinin yaşam alanlarında çok fazla olduğunu gözlemlediklerini aktaran doğasever vatandaşlarımız, bunun sebebinin ne olduğunu merak ettiklerini dile getirdiler.
Tabii bu böceklerin çok fazla olmasının diğer böcek yiyen hayvanlar için çok büyük şans olduğunu sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, ancak bu kadar çok fazla Ağustos Böceği yıllardır görmediklerini vurgulayarak tedirgin olduklarını ifade ettiler.
 
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