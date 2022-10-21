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Ağaçların yüzü güldü

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Ağaçların yüzü güldü

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde geçtiğimiz gün özellikle Mesarya bölgesinde görülen etkili yağmurlar nedeniyle başta çiftçiler olmak üzere birçok kişi buna sevinirken, ağaçların da yüzünün güldüğü belirtilmekte.
Yaklaşık 6 aydır ülkede etkili sağanak yağışların görülmemesi nedeniyle bazı ağaçların toz topraktan adeta yeşil olan renklerinin beyaza döndüğü ancak Mesarya bölgesinde görülen etkili sağanakların, ağaçların üzerindeki adeta kirli örtü olarak tabir edilebilecek toz toprağı alıp götürdüğü bildirildi.
Sağanak yağışlar sonrasında ağaçların yemyeşil yapraklarıyla adeta yüzlerinin gülümseye başladığı belirtildi.
Özellikle zeytin ağaçlarının bir anda canlanmış gibi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, sonbahar aylarındaki yağmurların hem zeytinlere hem de narenciyeye büyük fayda sağladığını savundular.
 
 
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