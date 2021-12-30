Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde kış aylarının yaşandığı bugünlerde bazı ailelerin ihtiyaçtan bazı ailelerin ise zevk amacıyla şömine ve odun sobaları yaktığını ve bu nedenle birçok ağacın gereksiz şekilde heba olduğunu iddia ettiler.

Çevre dostu vatandaşlarımız, Aralık ayı ile birlikte düşen hava sıcaklıkları neticesinde evlerinde şömine bulunan bazı kişilerin gerek zevk gerekse ısınma amaçlı olarak odun satın aldıklarını belirterek “Ancak bu satın alınan odunlar kurumuş yanmış ağaçların odunları değil. Bu odunları satan kişiler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda narenciye, selvi ve çam gibi ağaçlardan elde edilen odunları satıyorlar. Çok yazık. Kurumamış narenciye ağaçları ve birçok bölgedeki ormanlık alandan kesilen çam ve selvi ağaçları şöminelere kurban ediliyor” dediler.

Ormanlık alanlarda ağaç kesimlerini sadece Orman Dairesi’nin yapabilecek olmasına karşın kimsenin Orman Dairesi’nden odun almadığını iddia eden vatandaşlarımız bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.



