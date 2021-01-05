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Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde soğuk havaların etkili olmaya başladığı bugünlerde evlerinde ısınmak için doğal yolları tercih eden vatandaşlarımızın şömine yaktıkları ancak şömineye kullandıkları odun ve kütükler için çok ağaçlar katledildiği ifade ediliyor.

Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
 
 
 
Özellikle son bir haftadır havaların akşamları soğuması nedeniyle şömine sever vatandaşların evlerinde yaktıkları şömineler için gerek kendilerinin doğaya çıkarak eski ağaçları katlettikleri gerekse odun satan kişilerin bu işi yaptıkları bize gelen bilgiler arasında bulunuyor.
Başta zeytin ağaçları olmak üzere, harnup ve ardıç ağaçlarının adeta talan edildiği bölgeler olduğu bize gelen bilgiler arasında bulunurken, bu konuda Orman Dairesi yetkililerinin nasıl önlem aldıkları merak konusu olduğu ifade ediliyor.
 
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