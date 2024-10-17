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Ağaç kovuğu yerine çöpe bırakmak zor mu geliyor?

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Ağaç kovuğu yerine çöpe bırakmak zor mu geliyor?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin en çok kullanılan piknik alanlarından biri olan Boğaz Piknik Alanı’nın adeta çöplüğe döndüğünü ifade ederek, bu konuda bize fotoğraflar göndererek şikayetlerini paylaştılar.

Geçtiğimiz günlerde ailece piknik yapmak için gittikleri Boğaz Piknik Alanı’nda her tarafın çöplerle dolu olduğunu gördüklerini söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız, “Belki belediye ekipleri çöpleri toplamakta gecikti, hatta bu bölgedeki aç hayvanlarda bu çöpleri dağıtarak yemek aradı. Ancak ağaç kovuklarının içine kadar çöpleri hayvanlar bırakmış olamaz” diyerek sitem ettiler.

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