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Ağaç katliamı devam ediyor

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Ağaç katliamı devam ediyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Geçitkale bölgesinden bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün azalan ağaç popülasyonun en büyük sebebinin bazı kendini açıkgöz sanan insanlar olduğunu dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Geçitkale sakini vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün hem yürüyüş yağmak hem de doğanın nimetlerinden faydalanmak için gittikleri Geçitkale ile Çınarlı arasındaki tepelik alanda karşılaştıkları görüntü karşısında şok olduklarını belirterek, bu katliamı yapanları kınadılar.
Zaten ülkemizde gün geçtikçe ağaç sayısının azaldığını ifade eden vatandaşlarımız, “Bazı çok açıkgöz vatandaşlar tepelik alanların ortasında bulunan neredeyse bir asırlık okaliptüs ağaçlarını ağaç makinesiyle neredeyse köküne kadar keserek alıp götürdüler. Bunu yapanlar bugün belki 1000 TL kazandılar. Ama geleceklerinden kaybettiklerini fark etmiyorlar” diye sitem ettiler.
Bu konuda Orman Dairesi yetkililerini göreve davet eden vatandaşlarımız, bu bölgede ve ormanlık alan daha bunun gibi birçok ağaç katliamı olabileceğini sözlerine eklediler.
 
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