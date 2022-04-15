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“Adeta ölümü üzerimize çekmeye devam ediyoruz”

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O kadar uyarıya rağmen ve yaşanan ölümlere rağmen hiç ders almıyoruz

“Adeta ölümü üzerimize çekmeye devam ediyoruz”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde yaşanan gerek iş kazalarının gerekse trafik kazalarından hiç ders çıkarmayan bir toplum olduğumuzu ifade ederek bize ilettiği fotoğrafla sitemlerini paylaştı.
Duyarlı vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen van araçla geçtiğimiz gün Mutluyaka – Tuzla köyü arasında araçlarıyla ilerlerken karşılaştıklarını belirterek, “Uzaktan sadece van aracın içinde inşaat kalaslarının taşındığını zannediyorduk. Ancak biraz yaklaştığımız zaman aracın içinde kalasların üzerinde işçilerinde olduğunu fark edince şok yaşadık. Bu işçiler aracın içinde hiçbir tedbir almadan emniyetsiz bir şekilde yolculuk yaparak adeta ölümle dans ediyorlardı” dediler.
Son zamanlarda yaşanan iş kazalarına dikkat çeken vatandaşlarımız, “O kadar uyarıya rağmen ve yaşanan ölümlere rağmen hiç ders almıyoruz ve adeta ölümü üzerimize çekmeye devam ediyoruz” diyerek bu konudaki isyanlarını dile getirdiler.
 
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