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Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Adapass uygulamasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor

Vatandaşlarımız “Aşılarımızı olduk internetten Adapass kartı da hazırlayıp telefona indirdik ve QR kod da tamam. Amma velakin annemin bilgiler yanlış çıktı. Benimkiler tamam ama gittiğimiz yerde okumuyormuş kayıt görünmüyormuş efendim” diye söze başlayarak Adapass nedeniyle nasıl bir gerilim yaşadıklarını ifade ettiler.
Annelerinin bilgilerini düzeltmek için kendilerine söylendiği gibi Sağlık Bakanlığı 1111 hattını aradıklarını söyleyen  vatandaşlarımız, “Cevap verene rastlamak bir kuyruklu yıldıza tesadüf etmek kadar kolay!” diyerek bu telefon hattına bakan kimsenin olmadığını söylediler.
Kendilerinin bu kadar kurallara uymalarına karşın devletin bir sağlık kaydını bile yapamayacak beceriksizlikte olduğuna dikkat çekerek “Düzeltecek adam bulamamak bir de üstüne üstlük girdiğin markette azar işitir gibi laf duy. İnsanı çileden çıkartır bunlar” diyerek isyanlarını paylaştılar.
 
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