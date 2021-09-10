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Adapass uygulaması daha güvenli olmalı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde hafta başı itibariyle Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konan AdaPass kart ve barkod ile işyerleri ve bazı alanlara girişlerin sıkıntılı ve tehlikeli bir uygulama olduğunu savundular.

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Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
 
Vatandaşlarımız, AdaPass’ı olmayan yani henüz aşılanmayan bir kişi çok kolay bir şekilde istediği yerlere girebildiğini gözlemlediklerini iddia ederek bunun sebebini bizlerle paylaştılar.
“AdaPass’ı olmayan bir kişi, AdaPass’ı olan bir kişiden aldığı kartı gittiği yerdeki kişiye göstererek veya cihaza okutarak girebiliyor. Bu gerçekten de çok sıkıntılı ve sakıncalı bir durum” diyen vatandaşlarımız, o kartı gösterip giren kişinin belki de koronavirüs hastası olduğunu ve birçok kişiyi böylece bulaştırdığını ifade ettiler.
Ülkede belki de hasta olduğunu bilmeden birçok kişinin bu şekilde dolaştığını iddia eden vatandaşlarımız, AdaPass uygulamasının daha dikkatli kullanılmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.
 
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