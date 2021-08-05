Adapass uygulaması çıldırttı





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Erdinç Selasiye isimli vatandaşımız, kendisinin nerdeyse 1 haftadır uğraşmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın aşı kartı oluşturulması için verdiği adapass adresinden aşı kartını oluşturamadığını söyleyerek bu konudaki sitemini dile getirdi.

Kendisinin emekli bir sağlık Bakanlığı çalışanı olduğunu ve çift aşılı olduğunu belirten vatandaşımız, “Birkaç gün internet üzerinden gerek masa üstü ve laptopla gerekse cep telefonumdan adapass uygulamasıyla aşı kartı oluşturmaya çalıştım, ama bana sürekli ‘kayıt bulunamadı’ cevabı verildi. Bende bu konuda yardım almak için 1111 numaralı telefondan Sağlık Bakanlığı’nın ilgili bölümüne ulaşmaya çalıştım, ancak cevap veren olmadı” dedi.

Dün canına tak etmesi sonucunda Sağlık Bakanlığı’na giderek bu konuyu ilgili birime ilettiğini söyleyen Selasiye, “Bana herşey tamamdır. Bu sefer girdiğinde alacaksın sorun olmayacak’ denildi. Ancak eve gelip denediğimde yine ‘kayıt bulunamadı’ yazıyor” diyerek bunun neden olduğunu sorguladı. Selasiye, kayıt yapılırken yanlış birşeyler yapıldığı için mi yoksa sistemde sorun mu olduğunu bilemediğini ancak mağdur olduğunu sözlerine ekledi.



