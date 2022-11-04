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Adalet gecikiyor, insanlar perişan oluyor

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Geciken adalet, adalet değildir

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Adalet gecikiyor, insanlar perişan oluyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizdeki yargı sistemindeki yavaşlığa dikkat çekerek davaların kısa sürede neticelenmemesinin yarattığı sıkıntılara değindi.
Vatandaşımız, “Son zamanlarda ülkemizde her ne kadar toplumsal olaylar artmış olsa da suç oranı yükselse de mahkemelere taşınan, hatta yüksek mahkemeye götürülen davaların neticesinin alınmasının yılları bulması maalesef en az artmış olan adli vakalar kadar kanayan bir yaradır” dedi.
Vatandaşımız, “Bu ve benzer sorunların insanların hayatlarına, ailelerine ve yıllarına mal olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ailelerine kavuşmak için davalarının neticelenmesini bekleyen insanların, ekonomik buhrandan çıkmak için mahkeme neticesini duymaya hasret kalan insanların maalesef dayanacak gücü kalmamıştır. İlgililerin bir an önce bu duruma acilen el atması gerekmektedir. “Geciken adalet, adalet değildir" cümlesinin klişe bir cümleden ibaret olmaması artık zaruridir” dedi.
 
 
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