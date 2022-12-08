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“Acile başvurmak için gerekli koşullar nedir?”

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Devlet acile başvurmak için gerekli koşullar nedir açıklansın da halk olarak bilinçlenelim.

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“Acile başvurmak için gerekli koşullar nedir?”
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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir aile, geçtiğimiz akşam çocuklarının kusma ve ateş şikayetiyle Girne’deki Akçiçek Devlet Hastanesi aciline başvurduklarını ancak burada doğru dürüst bir muayene bile yapılmadan gönderildiklerini anlatarak sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Girne sakini aile "Akşam Girne Akçiçek Hastanesi acil kapısında 2 saat bekledikten sonra kusma ve ateş şikayeti ile doktorun yanına ulaşabildik. Konulan derece hemen geri alınarak ateş yok denildi. Çocuğun ağzına uzaktan bakarak ‘dili ıslak bir panadol alsın evde. Sabah çocuk polikliniğine gelirsiniz tahlil gerekebilir’ denilerek gönderildik” diyerek bunun tam baştan savma bir durum olduğunu ifade ettiler.
Daha sonra özel hastaneye geçtiklerini zira çocuklarının gözlerinin kan çanağına dönüştüğünü söyleyen aile, çocuğun ateşinin 38.5’e çıktığını ve bunun üzerine tüm tahlillerinin yapılıp özel acilde 3 serum alarak toparlandığını kaydettiler.
Bu arada tahlillerde enfeksiyon çıktığını belirten vatandaşımız, “Kısacası parası olan sağlıktan faydalanabiliyor. Devlet acile başvurmak için gerekli koşullar nedir açıklansın da halk olarak bilinçlenelim. Acilde bakılmak için hangi koşullar gerektiğini bakanlığımız açıklasın ki biz zaman kaybetmeyelim acili de meşgul etmeyelim" diyerek sitemlerini dile getirdiler.
 
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