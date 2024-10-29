A-Jet, yolcuları perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün Türkiye’ye kısa bir ziyaret yapıp dün sabaha karşı ilk uçakla geri dönmek için satın aldıkları A-Jet uçak biletleri nedeniyle perişan olduklarını dile getirerek isyanlarını paylaştılar.

Ailecek gittikleri İstanbul’dan dönüş için A-Jet’ten kestikleri saat 02:50 deki uçuşun önce tahmini saat 06:00 olacağının açıklandığı belirten vatandaşlarımız ancak daha sonra bu rötarın uzadıkça uzadığını ve uçağın sabah saat 10.20’de kalkabildiğini aktardılar.

Yaklaşık 10 saat havalimanında beklediklerini ve adeta sefil olduklarını vurgulayan vatandaşlarımız “Bizden tavsiye, A-jet ile uçuş yapmayın. Bir laf vardır. Ucuz etin yahnisi bol olur. Tam o hesap oldu bu uçuş” dediler.

A-Jet’in bu ilk vukuatı olmadığını söyleyen vatandaşlarımız daha önce başka arkadaşlarının da A-Jet’le uçuş yaptığını ve onlarında uzun süreli rötarla yediklerini söyleyen vatandaşlarımız bu konuda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı göreve çağırdılar.