20 yıl sonunda Girne’nin hali

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir doğasever vatandaşımız, sosyal paylaşım sitesi facebookta son günlerde başlayan 20’li yaşlar challenge etkinliğine Yeşil Kıbrıs isimli bir grubun yaptığı paylaşımı çok beğendiğini belirterek bizlerle paylaştı.



Fotoğrafta görülen yerin Girne bölgesinin 2021 yılındaki son hali olduğunu belirten doğasever vatandaşımız “Gördüğüm en anlamlı challenge oldu. İnsanoğlu daha gösterişli, daha ihtişamlı, daha fazla kazanmak, daha da büyümek ve gelişmek için Girne’ye son 20 yılda yapılanların resmidir” dedi.

20 yıl önce dağları ve hatta kıyı alanları bile yem yeşil olan Girne’nin şimdiki halinin betonarmeden başka birşeye benzemediğini söyleyen vatandaşımız “Doğayı korumayı doğa ile iç içe yaşamayı bilmediğimiz, öğrenmediğimiz sürece yok olup gideceğiz. Yeşili sev ağaçlandır” diyerek sözlerini tamamladı.

