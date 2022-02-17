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17 yaşındaki kıza terzide cinsel saldırı

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Girne’de bir terzi dükkânında çalışan Sefa Taşdemir, iş yerine gelen ve dikilen pantolonu deneyen 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulundu

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17 yaşındaki kıza terzide cinsel saldırı

Girne’de meydana gelen cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Sefa Taşdemir dün mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şubede görevli polis memuru Fezile Kesat, Girne’de faaliyet gösteren bir terzi dükkânında çalışan zanlının iş yerine gelen ve dikilen pantolonu deneyen 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının genç kızın göğüslerini ellediğini ifade etti. Zanlının ayrıca genç kıza kendisine mesaj atmasını, fotoğraf göndermesini istediğini ifade eden polis, iş yeri güvenlik kamera görüntülerinde genç kız içerideyken zanlının da içeri girdiğinin görüldüğünü söyledi. Kesat, genç kızın ilk şikayetini annesine yaptığını, annenin de polise şikayetçi olduğunu söyledi.
Kesat, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını, emarelerin alındığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme 10 bin nakit, iki kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
 
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